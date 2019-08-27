İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl...

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl...

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

27.08.2019 09:54
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl...

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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