İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
24.08.2019 23:07
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir". - ANKARA
Kaynak: İHA