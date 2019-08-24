İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi"

24.08.2019 21:48
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi" - ANKARA

Kaynak: İHA
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