İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma...
İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi"
24.08.2019 21:48
İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi" - ANKARA
Kaynak: İHA