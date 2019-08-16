İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari'nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari'nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari'nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

16.08.2019 11:47
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari'nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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