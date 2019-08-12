İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında İl...
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.
12.08.2019 09:42
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA