İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında İl...

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında İl...

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

12.08.2019 09:42
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında İl...

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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