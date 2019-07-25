İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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