İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, son 2 günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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