İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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