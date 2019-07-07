İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma...

İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma...

İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçisleri Bakanlığı:

İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."- ANKARA

Kaynak: İHA
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