İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma...
İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."- ANKARA
Kaynak: İHA
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14:49 İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma...