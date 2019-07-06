İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."- ANKARA
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri