İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün yapılan operasyonlarda Tunceli'de 3, Van'da 2 olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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