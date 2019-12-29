İçişleri Bakanlığı Hollanda uyruklu iki teröristi ülkelerine sınır dışı etti
İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi
29.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:14
İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com