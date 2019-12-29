İçişleri Bakanlığı Hollanda uyruklu iki teröristi ülkelerine sınır dışı etti
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İçişleri Bakanlığı Hollanda uyruklu iki teröristi ülkelerine sınır dışı etti

İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi

29.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:14
İçişleri Bakanlığı Hollanda uyruklu iki teröristi ülkelerine sınır dışı etti

İçişleri Bakanlığı, uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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