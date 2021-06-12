Vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği hizmet ve uyguladığı politikalardan memnun
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Vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği hizmet ve uyguladığı politikalardan memnun

Vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği hizmet ve uyguladığı politikalardan memnun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığınca yapılan ankette, vatandaşların yüzde 82'si Bakanlık hizmetlerinden memnun olduğu sonucu çıktı.

İçişleri Bakanlığınca yapılan ankette, vatandaşların yüzde 82'si Bakanlık hizmetlerinden memnun olduğu sonucu çıktı. Uygulanan politikalar arasında en yüksek memnuniyet ise yüzde 85,89 ile terör örgütleriyle mücadeleden duyuldu.

İçişleri Bakanlığı, bağlı birimlerinde verilen hizmetlerin vatandaş memnuniyetini ölçmek için her ay düzenli olarak IVR (Interactive Voice Response) (Etkileşimli Sesli Yanıt) Robot teknolojisi yardımıyla anket düzenliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bağlı kuruluşları ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve valiliklerce verilen hizmetlerin vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla yapılan bu anketler, "hizmet" ve "politika" başlıklarında uygulanıyor.

'Hizmetler anketi' başlığında; alınan hizmetten genel memnuniyet, personel ilgisi, personel bilgi düzeyi, işlemin tamamlanma süresi ve birimin fiziki ortamı sorgulanıyor. Hizmet anketi başlığında, geçen mayıs ayında 205 bin 330 kişiye düzenlenen ankette, genel memnuniyet oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.

Terörle mücadele takdir topladı

'Politikalar anketi' başlığında ise; terör örgütleriyle mücadele, trafik güvenliği uygulamaları, uyuşturucu ile mücadele, hırsızlık dolandırıcılık gibi asayiş olaylarıyla mücadele, kaçak göçle mücadele, afetlere hazırlık, kimlik kartı sürücü belgesi ve pasaport belgesi dahil nüfus işlemlerindeki memnuniyet derecesine ilişkin belirlemeler yapılıyor. Mayıs ayında bu başlık altında 100 bin 291 kişiye düzenlenen ankette; politikalardan genel memnuniyet yüzde 75,08 olarak ölçüldü.

Bakanlığın uyguladığı politikalar içinde en yüksek memnuniyet, yüzde 85,89 ile terör örgütleriyle mücadeleden duyuldu.

Bunu yüzde 84,08 ile kimlik kartı, sürücü ve pasaport belgesi dahil nüfus işlemleri, yüzde 77,79 ile uyuşturucuyla mücadele politikaları izledi.

Kişisel veriler korunuyor

Vatandaş Memnuniyet Anket Uygulaması, 2020 yılı Mayıs ayı itibarıyla IVR (Interactive Voice Response) (Etkileşimli Sesli Yanıt) Robot teknolojisi kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bu teknoloji ile sesler yazıya, yazılar sese dönüştürülmesi temelli yapay zeka sayesinde günlük 8 bin arama kapasitesiyle daha doğru sonuçlara varılabiliyor. 2020 yılı itibarıyla İçişleri Bakanlığı anketleri çeşitli dillerde yapılarak ana dilleri farklı olan kişilerin görüşleri de anket sonucuna dahil ediliyor. Ayrıca, anket kapsamındaki verilen cevaplar anonimleştirildiğinden kişisel veriler de ihlal edilmiyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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