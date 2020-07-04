İçişleri Bakanlığı: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili idari soruşturma başlatıldı İÇİŞLERİ Bakanlığı, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi, 1 jandarma müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA