Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'de 1 asker şehit oldu" Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova kırsalında mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova kırsalında mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir jandarma astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman jandarma astsubayımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı. (İHA) Kaynak: İHA