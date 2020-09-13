Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'de 1 asker şehit oldu"
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova kırsalında mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
13.09.2020 20:08 | Son Güncelleme: 13.09.2020 20:16
İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova kırsalında mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir jandarma astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman jandarma astsubayımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.
(İHA)
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA