İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet...
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. - ANKARA
Kaynak: İHA
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