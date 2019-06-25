İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet...

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet...

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.