İçişleri Bakanlığı: "Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen...

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen...

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

02.10.2019 00:03
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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