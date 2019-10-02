İçişleri Bakanlığı: "Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen...
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
02.10.2019 00:03
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA