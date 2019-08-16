İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'de iç güvenlik operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale...

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'de iç güvenlik operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale...

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de devam eden iç güvenlik operasyonları kapsamında hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

16.08.2019 12:04
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de devam eden iç güvenlik operasyonları kapsamında hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

Bölgede operasyonlar devam etmektedir. - ANKARA

Kaynak: İHA
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