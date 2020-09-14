İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de bir asker şehit oldu (2)
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İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de bir asker şehit oldu (2)

MSB'DEN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 2 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de bir asker şehit oldu (2)
14.09.2020 00:42 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:54

MSB'DEN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI 

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 2 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi. 

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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