İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari Kavaklı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
26.06.2020 22:46 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:50
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari Kavaklı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
Kaynak: DHA