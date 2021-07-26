İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı kırsalında (Kato-Marinos bölgesi), Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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