İçişleri Bakanlığı hafta sonu gerçekleşen kısıtlamanın bilançosunu açıkladı
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İçişleri Bakanlığı hafta sonu gerçekleşen kısıtlamanın bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı hafta sonu gerçekleşen kısıtlamanın bilançosunu açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, 3-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem düzenlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 3-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir yılı aşkın süredir dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirildiği hatırlatılarak, salgının seyrini kontrol altında tutulabilmek için alınan yeni tedbirlerle birlikte 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "Tam Kapanma" uygulamasına geçildiği kaydedildi. Tam kapanma sürecinde alınan tedbirlere vatandaşların özveriyle büyük oranda uyum sağladığı vurgulanarak şöyle denildi:

"Tüm uyarılara rağmen alınan tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza ise adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda 03-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem düzenlenmiştir.

Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede, normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz."

(Adem Aslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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