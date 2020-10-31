Gri kategorideki terörist, ikna yoluyla teslim oldu
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Gri kategorideki terörist, ikna yoluyla teslim oldu

31.10.2020 09:06 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:26
Gri kategorideki terörist, ikna yoluyla teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, gri kategoride yer alan 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, gri kategoride yer alan 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca işbirliği içinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısının 186'ya yükseldiği kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Taşdemir

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