Gri kategorideki terörist, ikna yoluyla teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, gri kategoride yer alan 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, gri kategoride yer alan 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca işbirliği içinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısının 186'ya yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Taşdemir