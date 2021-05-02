İçişleri Bakanlığı görev belgelerine ilişkin genelge yayımladı
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İçişleri Bakanlığı görev belgelerine ilişkin genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı görev belgelerine ilişkin genelge yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, çalışma izni görev belgelerine ilişkin genelge yayımladı.

İçişleri Bakanlığı, çalışma izni görev belgelerine ilişkin genelge yayımladı. Genelgede izin formunun düzenleme süresinin 2 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Genelgeye göre muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, 29 Nisan tarihli daha önceki genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'a kadar kullanılmasına imkan tanındı.

Muafiyet kapsamında bulunanlara yönelik iki ayrı izin sistemi detaylı olarak hatırlatıldığı genelgede, esas usul olan e-başvuru sitemi üzerinden 2 Mayıs saat 17.00'ye kadar 2 milyon 677 bin çalışma izni görev belgesinin verildiği, muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden çeşitli nedenlerle belge alamayanlar için ise işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatıldı. Ayrıca muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni görev belgesi alamayan işyeri sahipleri, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları, için de yeni düzenlemenin yapıldığı ve bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli entegrasyonların sağlandığı bildirilmiştir. Son olarak valiler ve kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde çalışma izni görev belgeleri detaylı olarak kontrole tabi tutulacağı ve herhangi bir suiistimalin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirileceği ifade edildi.

(Engin Yağcı/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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