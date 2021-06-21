İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkıyor? 21 Haziran kararları!

Milyonların beklediği kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. 21 Haziran Kabine Toplantısın ardından verilen kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz'u işaret ederek açıklamalarda bulundu. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 21 Haziran kararları neler? 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkıyor? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkıyor? 21 Haziran kararları!

Milyonların beklediği kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. 21 Haziran Kabine Toplantısın ardından verilen kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz'u işaret ederek açıklamalarda bulundu. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 21 Haziran kararları neler? 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkıyor? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkıyor? 21 Haziran kararları! İşte detaylar haberimizde…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLADI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği kabine kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Kısıtlamaların büyük oranda kalkacağını " 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz" sözleriyle duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, detaylar için İçişleri Bakanlığının yayınlayacağı genelgeyi işaret etti.

Kabinede alınan kararları paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.

İŞTE KALDIRILAN TEDBİRLER

• 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

• Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.

• Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

1 Temmuz'da kalkacak yasakların detaylarını içerek genelgenin 21 Haziran gecesi yayınlanması bekleniyor.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL