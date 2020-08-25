İçişleri Bakanlığı genelgesi: Hangi illerde kısıtlamalar var? Düğünler yasaklandı mı? Toplu etkinlikler yasak mı?
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İçişleri Bakanlığı genelgesi: Hangi illerde kısıtlamalar var? Düğünler yasaklandı mı? Toplu etkinlikler yasak mı?

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs vaka oranlarındaki artışın devam etmesi nedeniyl 14 ilde kısıtlama uygulayacak. Kısıtlamalar ne zaman başlıyor? Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve düğün gibi toplu etkinliklere kısıtlamalar getirildi. Peki, hangi illerde toplu etkinliklere yasak geldi?

İçişleri Bakanlığı genelgesi: Hangi illerde kısıtlamalar var? Düğünler yasaklandı mı? Toplu etkinlikler yasak mı?
25.08.2020 20:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:14

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeye göre, Ankara ve Bursa başta olmak üzere 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi toplu etkinliklere çeşitli kısıtlamalar getirildi. Düğün (gelin alma, kına dahil), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tüm illerde, mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi istenildiği yeniden belirtilerek uygulanacak kısıtlamalara değinildi.

HANGİ İLLERDE KISITLAMALAR VAR?

Genelgede, yine daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

"Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.''

KISITLAMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak 26 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak.

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Bu kapsamdadaha önce illere gönderilen genelgeler ile salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına dahil), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tüm illerde, mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi istenildiği anımsatıldı.

DÜĞÜNLERE HANGİ KISITLAMALAR GETİRİLDİ?

* Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılması durdurulacak. Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecek.

* Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak.

* Bu illerdeher nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

* İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu Genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce İçişleri Bakanlığının ilgi genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilecek.

TOPLU ETKİNLİKLER YASAK MI?

Ülke genelinde; kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramı durdurulacak.

Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195' inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak"

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