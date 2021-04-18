İçişleri Bakanlığı: "Geçmiş yıllara ait 248 faili meçhul kasten öldürme olayı aydınlatıldı"
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İçişleri Bakanlığı: "Geçmiş yıllara ait 248 faili meçhul kasten öldürme olayı aydınlatıldı"

İçişleri Bakanlığı: 'Geçmiş yıllara ait 248 faili meçhul kasten öldürme olayı aydınlatıldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığınca paylaşılan bilgilere göre, emniyet ve jandarma asayiş birimlerinin titiz çalışması sonucu geçmiş yıllara ait 248 faili meçhul kasten öldürme olayı çözüme kavuştu.

İçişleri Bakanlığınca paylaşılan bilgilere göre, emniyet ve jandarma asayiş birimlerinin titiz çalışması sonucu geçmiş yıllara ait 248 faili meçhul kasten öldürme olayı çözüme kavuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, geçmiş yıllarda meydana gelen ancak failleri o dönemde ortaya çıkarılmamış olayların emniyet ve jandarmanın özel çalışması sonucu aydınlatılmaya başlandığına dair bilgiler paylaşıldı. Bu kapsamda emniyet ve jandarma asayiş birimlerinde kasten öldürme olaylarının aydınlatılması için özel ekipler kuruldu. Uzmanlaşan personeller arasından seçilen bu özel ekipler, kasten öldürme olaylarıyla ilgili muhafaza altına alınan delil ve belgelerdeki her ayrıntıyı titizlikle inceledi.

Ayrıca olayların aydınlatılmasında bu özel ekiplerin yanı sıra jandarma ve emniyetin avuç izi ve parmak izi veri tabanı, ateşli silahlarla meydana gelen olayların tek veri bankasında toplanmasına imkan sağlayan balistika projesi ile 'DNA Veri Entegrasyonu' da etkili oldu. Bu sayede geçmiş yıllarda yaşanan ancak yaşandığı dönemde aydılatılamamış birçok faili meçhul kasten öldürme olayı da çözüme kavuştu. Emniyet ve jandarma asayiş birimlerince 1990 ile 1998 yılları arasında meydana gelen 8 olay, 2000 ile 2005 yılları arasında meydana gelen 27 olay, 2006 ile 2011 yılları arasında meydana gelen 41 olay ve 2012 ile 2018 yılları arasında meydana gelen 172 olay olmak üzere toplam 248 faili meçhul kasten öldürme olayı aydınlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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