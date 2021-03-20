İçişleri Bakanlığı GAMER'de Nevruz etkinlikleri ve Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimler değerlendirildi
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İçişleri Bakanlığı GAMER'de Nevruz etkinlikleri ve Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimler değerlendirildi

20.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:18

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER), ülke genelindeki Nevruz etkinlikleri ve Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki tedbirlerle ilgili tematik denetimler ele alındı.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER), ülke genelindeki Nevruz etkinlikleri ve Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki tedbirlerle ilgili tematik denetimler ele alındı.

Değerlendirme toplantısına, İçişleri Bakan yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren katıldı.

Toplantıda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Mersin, Malatya ve Diyarbakır'daki Nevruz etkinlikleri ile tematik denetimler değerlendirildi.

Ayrıca 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla da video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede kentlerdeki denetim ve tedbirlere ilişkin bilgi alındı.

İçişleri Bakanlığı GAMER'de Nevruz etkinlikleri ve Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimler değerlendirildi
İçişleri Bakanlığı GAMER'de Nevruz etkinlikleri ve Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimler değerlendirildi
İçişleri Bakanlığı GAMER'de Nevruz etkinlikleri ve Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimler değerlendirildi
İçişleri Bakanlığı GAMER'de Nevruz etkinlikleri ve Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimler değerlendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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