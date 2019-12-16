İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Haberler » Güncel » İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Haber

İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

16.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:54
İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, vatandaşı bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda bir Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler