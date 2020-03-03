İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
03.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:58
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı.
Bu kapsamda bugün Fransa uyruklu bir kişinin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.
Kaynak: AA