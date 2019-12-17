İçişleri Bakanlığı: "Fransa uyruklu bir YTS ülkesine sınır dışı edildi"
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
17.12.2019 20:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:26
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Fransa uyruklu bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA