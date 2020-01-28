İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
28.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:58
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda bugün Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA