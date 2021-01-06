İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi
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İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi

06.01.2021 08:59 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:02
İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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