İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (2)
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İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (2)

BATAN LASTİK BOT BULUNDU Muğla'nın Fethiye ilçesi 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

03.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:14
İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (2)

BATAN LASTİK BOT BULUNDU 

'nın ilçesi 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde Sahil Güvenlik uçağı, batan lastik botu tespit etti. Düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülen botu, Sahil Güvenlik ekipleri denizden çıkardı. Bölgede arama, kurtarma faaliyetlerin devam ettiği öğrenildi.  

Görüntü dökümü: Botun denizde çıkarılması

(GÖRÜNTÜLER YURT SIRASINDADIR)

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA
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