İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (2)
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İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (2)

BATAN LASTİK BOT BULUNDUMuğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama- kurtarma faaliyetlerinde Sahil Güvenlik uçağı, batan lastik botu tespit etti.

03.01.2020 20:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:13
İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (2)

BATAN LASTİK BOT BULUNDU

Muğla'nın ilçesi açıklarında, 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama- kurtarma faaliyetlerinde Sahil Güvenlik uçağı, batan lastik botu tespit etti. Düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülen bot, ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Bölgede arama- kurtarma faaliyetlerin devam ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA
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