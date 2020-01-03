İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (2)

03.01.2020 20:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:13

BATAN LASTİK BOT BULUNDU

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama- kurtarma faaliyetlerinde Sahil Güvenlik uçağı, batan lastik botu tespit etti. Düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülen bot, ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Bölgede arama- kurtarma faaliyetlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA