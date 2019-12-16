İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
16.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:22
İçişleri Bakanlığı, Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı.
Bu kapsamda Fas vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği vurgulandı.
Kaynak: AA