İçişleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün yapılan operasyonlarda Tunceli'de 3, Van'da 2 olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA