İçişleri Bakanlığı: "Eski Ergani DBP İlçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı."
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İçişleri Bakanlığı: "Eski Ergani DBP İlçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı."

15.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:06
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Eski Ergani DBP İlçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

İçişleri Bakanlığı: "Eski Ergani DBP İlçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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