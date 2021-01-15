İçişleri Bakanlığı: "Eski Ergani DBP İlçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı."
15.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:06
İçişleri Bakanlığı: "Eski Ergani DBP İlçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: "Eski Ergani DBP İlçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur