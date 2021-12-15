İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
NUSAYBİN, MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığı : Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
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