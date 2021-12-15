İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi. - Haberler
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İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığı : Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Eren Kış-8 Operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Eren Kış-8 Operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

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