İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 1'i turuncu, 1'i yeşil kategoride aranan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale... - Haberler
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İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 1'i turuncu, 1'i yeşil kategoride aranan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale...

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 1'i turuncu, 1'i yeşil kategoride aranan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale...

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 1'i turuncu, 1'i yeşil kategoride aranan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 1'i turuncu, 1'i yeşil kategoride aranan 6 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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