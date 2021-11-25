İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 1'i turuncu, 1'i yeşil kategoride aranan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale...
AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 1'i turuncu, 1'i yeşil kategoride aranan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 1'i turuncu, 1'i yeşil kategoride aranan 6 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri
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