Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu Başlatıldı

PKK Terör Örgütü'nü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İlinde EREN KIŞ-6 (MERCAN DAĞLARI) ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ BURAK TORTUMLU Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1060 personel, 72 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylar da bulunuyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur