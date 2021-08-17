Son dakika... 1 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı-Diyadin ilçesi Heybeliyurt köyü kırsalında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek yürütülen operasyonda 1 bölücü örgüt mensubu silah ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.