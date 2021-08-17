Son dakika... 1 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
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Son dakika... 1 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Son dakika... 1 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı-Diyadin ilçesi Heybeliyurt köyü kırsalında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek yürütülen operasyonda 1 bölücü örgüt mensubu silah ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı-Diyadin ilçesi Heybeliyurt köyü kırsalında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek yürütülen operasyonda 1 bölücü örgüt mensubu silah ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

Irak Gare alanında faaliyet gösteren 2 PKK/KCK mensubu, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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