İçişleri Bakanlığı: "Eren 13 Operasyonu kapsamında: Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay...
İçişleri Bakanlığı: "Eren 13 Operasyonu kapsamında: Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "Eren 13 Operasyonu kapsamında: Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı