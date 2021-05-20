İçişleri Bakanlığı: Eren-13 operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu...
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İçişleri Bakanlığı: Eren-13 operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu...

İçişleri Bakanlığı: Eren-13 operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu...
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı: Eren-13 operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride aranan "Şervan Eğit Muş" kod adlı Hatip Kılıç olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı: Eren-13 operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride aranan "Şervan Eğit Muş" kod adlı Hatip Kılıç olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı yıl başından bu yana 71'e yükseldi.
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İçişleri Bakanlığı: Eren-13 operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu... - Haberler
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