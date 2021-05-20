İçişleri Bakanlığı: Eren-13 operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu...
İçişleri Bakanlığı: Eren-13 operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride aranan "Şervan Eğit Muş" kod adlı Hatip Kılıç olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı: Eren-13 operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride aranan "Şervan Eğit Muş" kod adlı Hatip Kılıç olduğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici