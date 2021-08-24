İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı...
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İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı...

İçişleri Bakanlığı: 'Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 3...

İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı... - Haberler
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