Şırnak'ta 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak'ta 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak'ta 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen Jandarma İHA/ SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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