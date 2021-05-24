Eren-13 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Eren-13 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-13 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonlarında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonlarında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince icra edilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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