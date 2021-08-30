İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı...
İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle gerçekleşen J-SİHA destekli operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte...
İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle gerçekleşen J-SİHA destekli operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı