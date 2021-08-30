İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı...
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İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı...

İçişleri Bakanlığı: 'Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle gerçekleşen J-SİHA destekli operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte...

İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle gerçekleşen J-SİHA destekli operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı... - Haberler
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