İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla...
İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici