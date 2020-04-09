İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sahte,... İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik 65 ilde 288 operasyon düzenlediğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik 65 ilde 288 operasyon düzenlediğini açıkladı. Bakanlık, operasyonlarda 462 kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanlardan 192 kişiye adli, 124 kişiye idari işlem yapıldığını bildirdi. - ANKARA Kaynak: İHA